Ucraina come Tienanmen, un uomo si butta in strada per fermare i mezzi militari russi: il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ucraina come Tienanmen. Un uomo ucraino si butta in mezzo alla strada per fermare i mezzi militari russi. Il video, iniziato a circolare sul web, è stato girato nel sud dell'Ucraina. https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/02/VID 20220225 141616 925.mp4 L'uomo, un cittadino ucraino, si butta in mezzo alla strada per fermare il convoglio russo. I veicoli non si fermano, ma rallentano per evitare di colpire l'uomo. Tanti i veicoli militari del convoglio. L'uomo non demorde. Agita le braccia per tentare di fermare quei veicoli che stanno ...

