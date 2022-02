Ucraina: chi è Viktor Medvedchuk, il nuovo “governatore” di Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) In Ucraina, Putin conta sull’incursione di un suo “fedelissimo”, ovvero Viktor Medvedchuk. Una figura che disprezza fortemente l’UE Ore critiche si attanagliano in questi momenti per tutta l’Europa. Come ben si sa, la Russia ha ufficialmente invaso l’Ucraina, ponendo i suoi militari con la forza nello Stato limitrofo. Un piano studiato da Vladimir Putin, che per ora ha avuto successo ma che potenzialmente potrebbe suscitare una nuova guerra con le potenze occidentali (con gli USA in testa). Se la Russia dovesse arrivare a Kiev, imporrebbe il suo Governo, e a suo capo ci sarebbe Viktor Medvedchuk. Secondo diversi esperti in tutto il mondo, infatti, Putin metterebbe a comando dello Stato ucraino il suo fedelissimo. L’oligarca ha un ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Inconta sull’incursione di un suo “fedelissimo”, ovvero. Una figura che disprezza fortemente l’UE Ore critiche si attanagliano in questi momenti per tutta l’Europa. Come ben si sa, la Russia ha ufficialmente invaso l’, ponendo i suoi militari con la forza nello Stato limitrofo. Un piano studiato da Vladimir, che per ora ha avuto successo ma che potenzialmente potrebbe suscitare una nuova guerra con le potenze occidentali (con gli USA in testa). Se la Russia dovesse arrivare a Kiev, imporrebbe il suo Governo, e a suo capo ci sarebbe. Secondo diversi esperti in tutto il mondo, infatti,metterebbe a comando dello Stato ucraino il suo fedelissimo. L’oligarca ha un ...

