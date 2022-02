Ucraina: Castellone, 'M5S pacifista, Ue e Italia lavorino per la pace' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La nostra massima vicinanza e solidarietà alla popolazione Ucraina. La violenta aggressione militare russa contro l'Ucraina è un atto gravissimo e ingiustificabile che il Movimento 5 Stelle condanna con fermezza, chiedendo alla Russia di interrompere immediatamente le operazioni militari". Così Mariolina Castellone, capogruppo M5S, dopo l'informativa del premier Mario Draghi al Senato sull'Ucraina. "Tacciano le armi. La parola torni subito alla diplomazia. Nessuna istanza geopolitica può essere risolta attraverso l'uso della forza. La guerra, come recita la nostra Costituzione, non può essere il mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'unica strada è data del dialogo e dalla diplomazia". "La storia non può, e non deve tornare indietro", ha proseguito la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La nostra massima vicinanza e solidarietà alla popolazione. La violenta aggressione militare russa contro l'è un atto gravissimo e ingiustificabile che il Movimento 5 Stelle condanna con fermezza, chiedendo alla Russia di interrompere immediatamente le operazioni militari". Così Mariolina, capogruppo M5S, dopo l'informativa del premier Mario Draghi al Senato sull'. "Tacciano le armi. La parola torni subito alla diplomazia. Nessuna istanza geopolitica può essere risolta attraverso l'uso della forza. La guerra, come recita la nostra Costituzione, non può essere il mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'unica strada è data del dialogo e dalla diplomazia". "La storia non può, e non deve tornare indietro", ha proseguito la ...

