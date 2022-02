Ucraina, carro armato russo travolge un'automobile: civile viene estratto vivo dalle lamiere (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Kiev un tank russo ha schiacciato volontariamente un’autovettura condotta da un civile. Alcuni passanti sono intervenuti prontamente estraendo vivo l’anziano conducente dalle lamiere accartocciate del veicolo. Leggi su lastampa (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Kiev un tankha schiacciato volontariamente un’autovettura condotta da un. Alcuni passanti sono intervenuti prontamente estraendol’anziano conducenteaccartocciate del veicolo.

RaiNews : Alcuni profili social iniziano a mostrare mezzi militari russi sulle strade alla periferia della capitale ucraina,… - LaStampa : Ucraina, carro armato russo travolge un'automobile: civile viene estratto vivo dalle lamiere - marcodelucact60 : RT @fratotolo2: Secondo il generale #Battisti, il carro armato è ucraino, non russo. @DavidPuente #QuartaRepubblica #Ucraina #Russia - piave79 : RT @piave79: ?@ilmessaggeroit? #fakenews quello è uno Strela-10 del 1986 in uso all’esercito Ucraino! Non ha senso portare un carro antiaer… - EmilyGio2 : Ucraina, Kiev: carro armato russo travolge un’automobile civile -