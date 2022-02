Ucraina: bozza dl, semplificazione procedure per interventi assistenza e cooperazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Via lacci e lacciuoli per garantire assistenza e cooperazione all'Ucraina, messa in ginocchio dall'attacco russo sferrato da Vladimir Putin. A prevedere una semplificazione delle procedure, in deroga ad alcune normative previste dalla legge italiana, è il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e visionato dall'Adnkronos. "Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina - si legge nella bozza di dl - fino al 31 dicembre 2022 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Via lacci e lacciuoli per garantireall', messa in ginocchio dall'attacco russo sferrato da Vladimir Putin. A prevedere unadelle, in deroga ad alcune normative previste dalla legge italiana, è il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e visionato dall'Adnkronos. "Per glidio diin favore delle autorità e della popolazione dell'- si legge nelladi dl - fino al 31 dicembre 2022 il Ministero degli affari esteri e dellainternazionale e l'Agenzia italiana per laallo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla ...

