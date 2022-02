Ucraina: bozza dl, potenziato personale militare italiano in Nato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Sette articoli, nel primo viene potenziato il personale militare italiano in forza alla Nato. La bozza del decreto sul tavolo del Cdm, appena iniziato a Palazzo Chigi, prevede l'"autorizzazione fino al 30 settembre 2022", della "partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)", si legge nel documento visioNato dall'Adnkronos. E l'autorizzazione, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della Nato: "dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Sette articoli, nel primo vieneilin forza alla. Ladel decreto sul tavolo del Cdm, appena iniziato a Palazzo Chigi, prevede l'"autorizzazione fino al 30 settembre 2022", della "partecipazione dialle iniziative dellaper l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)", si legge nel documento visiodall'Adnkronos. E l'autorizzazione, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione dial potenziamento dei seguenti dispositivi della: "dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo ...

