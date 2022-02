Ucraina: Biden, 'parlato con Zelensky e Nato, continueremo a sostenere Kiev' (Di sabato 26 febbraio 2022) Washington, 25 feb. (Adnkronos) - ''Oggi ho incontrato i leader dei nostri alleati della Nato e ho parlato con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Gli Stati Uniti continuano a fornire supporto economico, umanitario e di sicurezza e continuiamo a mobilitare altri paesi per fornire un'assistenza simile''. Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Joe Biden. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Washington, 25 feb. (Adnkronos) - ''Oggi ho incontrato i leader dei nostri alleati dellae hocon il presidente dell'. Gli Stati Uniti continuano a fornire supporto economico, umanitario e di sicurezza e continuiamo a mobilitare altri paesi per fornire un'assistenza simile''. Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Joe

Advertising

ladyonorato : Questo articolo del 2019 faceva luce sul conflitto di interessi di Biden col figlio inserito in un’azienda del gas… - MediasetTgcom24 : Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter #mariodraghi #ucraina #Zelensky… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Nato attiva i piani di difesa contro ogni evenienza. Vertice straordinario dell'organizzazione. Biden… - LUCIO_RIZZICA : RT @ChanceGardiner: Clay Travis: La Cina ha appena annunciato che Taiwan 'non è l'Ucraina' ed è 'una parte inalienabile della Cina'. Allacc… - NicolaOliv20 : -