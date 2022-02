Ucraina | Anonymous dichiara guerra alla Russia | attaccati il sito del Cremlino e del media RT

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel corso della giornata del 24 febbraio 2022, mentre l’era sotto attacco da parte delle forze di Vladimir Putin, diversi siti istituzionali russi risultavano inaccessibili e impossibili da caricare. Già durante le prime ore del mattino era quasi impossibile effettuare il solo download del video di Vladimir Putin, il preludio di un primo cedimento. I tecnici russi hanno cercato riparo, nel corso del pomeriggio, impedendo di accedere ai siti istituzionali – e di alcune testate come RT – a tutti coloro che non erano connessi a un indirizzo IP geolocalizzato in. Giovedì sera, alle 10:50 ora italiana, il collettivo hacker noto comeha ufficialmentetodi Vladimir Putin: «Thecollective is ...

Nel corso della giornata del 24 febbraio 2022, mentre l'era sotto attacco da parte delle forze di Vladimir Putin , diversi siti istituzionali russi ... il collettivo hacker noto come...Assai probabilmente, l'oscuramento della piattaforma d'informazione russa - anche se non tra le più filo - russe - è una ritorsione all'attacco dell'. Sette ore fa era stato oscurato Kremlin.ru, il sito ufficiale del governo russo: MDM 25/02/2022Anonymous ha ufficialmente dichiarato guerra alla Russia di Vladimir Putin: «The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine».Gli Anonymous hanno recentemente confermato un attacco hacker ai danni della Russia per via della guerra dell'Ucraina recentemente iniziata.