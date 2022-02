Uccise la moglie, condannato all'ergastolo La madre di lei disse: 'Se l'è cercata' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nessuna attenuante. Per Massimo Bianco (foto in basso a sinistra), guardia giurata di 49 anni che Uccise a colpi di pistola la moglie, la condanna è l'ergastolo. La corte di Assise di Torino non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nessuna attenuante. Per Massimo Bianco (foto in basso a sinistra), guardia giurata di 49 anni chea colpi di pistola la, la condanna è l'. La corte di Assise di Torino non ...

