Uae Tour | baby Vacek si prende la sesta tappa Pogacar resta leader

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Mathias, 19enne ceco della Gazprom - RusVelo, ha vinto ladell'Uae, 180 chilometri con partenza e arrivo all'Expo di Dubai. Per la prima volta in questa edizione è andata in ...

Mathias Vacek, 19enne ceco della Gazprom - RusVelo, ha vinto la sesta tappa dell', 180 chilometri con partenza e arrivo all'Expo di Dubai. Per la prima volta in questa edizione è andata in porto una fuga da lontano, sulla quale il gruppo non è riuscito a chiudere. Vacek è ...Il nativo di Beroun, alla sua seconda stagione da professionista, ha conquistato il primo successo in carriera, al secondo evento a cui sta prendendo parte in questa annata agonistica dopo ilof ...Ha dell’incredibile quanto è successo nella sesta tappa dell’UAE Tour, prima corsa della stagione di livello World Tour. I 180 km con partenza e arrivo a Dubai (all’interno di Expo 2020) erano ...Nella sesta tappa dello UAE Tour il grande lavoro dei fuggitivi porta a un inaspettato arrivo della fuga di giornata e al quarto posto di tappa di Alessandro Tonelli, con qualche rimpianto per il ...