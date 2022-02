UAE Tour 2022, velocisti sorpresi dalla fuga: il 19enne Mathias Vacek trionfa a Dubai. Pogacar resta leader (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha dell’incredibile quanto è successo nella sesta tappa dell’UAE Tour, prima corsa della stagione di livello World Tour. I 180 km con partenza e arrivo a Dubai (all’interno di Expo 2020) erano completamente pianeggianti e tutto sembrava apparecchiato per il volatone di gruppo, ma le squadre dei velocisti si sono fatta sorprendere dai fuggitivi della prima ora e non sono riusciti a riprenderli prima del traguardo. Sei uomini sono andati all’attacco nelle primissime battute della frazione andata in scena nella località degli Emirati Arabi Uniti: il francese Paul Lapeira (AG2R Citroen), il nostro Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), i russi Pavel Kochetkov e Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo) , il ceco Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) , il colombiano Johnatan Canaveral ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha dell’incredibile quanto è successo nella sesta tappa dell’UAE, prima corsa della stagione di livello World. I 180 km con partenza e arrivo a(all’interno di Expo 2020) erano completamente pianeggianti e tutto sembrava apparecchiato per il volatone di gruppo, ma le squadre deisi sono fatta sorprendere dai fuggitivi della prima ora e non sono riusciti a riprenderli prima del traguardo. Sei uomini sono andati all’attacco nelle primissime battute della frazione andata in scena nella località degli Emirati Arabi Uniti: il francese Paul Lapeira (AG2R Citroen), il nostro Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), i russi Pavel Kochetkov e Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo) , il ceco(Gazprom-RusVelo) , il colombiano Johnatan Canaveral ...

Advertising

AndreaPecchia1 : Per una volta il gruppo sbaglia i conti e all'@uae_tour arriva la fuga col primo successo in carriera della baby pr… - LucaBardiani : @wcsbike @mathias_vacek @RusveloTeam @uae_tour @dubaisportstv Bravissimo Alessandro - SpazioCiclismo : Il gruppo non riesce a controllare la fuga con la Gazprom-Rusvelo che sfrutta la propria superiorità numerica e por… - Cendagianchetta : @RaiCiclismo UAE Tour due parole di merito sulla Bardiani? - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? UAE Tour, già iniziata la sesta tappa, con Alessandro Tonelli e Jonathan Canaveral nuovamente protagonisti all'attacco… -