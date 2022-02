TV OLED da 55" a 699 euro con bonus TV. L'offerta di Metz è da record

Advertising

Digital_Day : A questo prezzo un OLED non si era mai visto in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : OLED 699

Notebook Italia

... sono due TV 55" 4K davvero ottime, una addirittura, ad un prezzo davvero ok. - 46% SanDisk ... 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver.00 ? ...... 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver.00 ? ... guarda che prezzi! Nintendo Switch (Modello), Bianco/Nero 374.00 ? Compra ora - 31% Mario ...Per un periodo promozionale Metz venderà il suo OLED con Android TV da 55" a 799 euro, e usando il bonus TV si potrà portare a casa a 699 euro. Mai un TV OLED da 55" è costato così poco ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...