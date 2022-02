Tutti parlano di Jamie, il musical dell’inclusività arriva al Brancaccio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutti parlano di Jamie, il musical dell’inclusività arriva al Teatro Brancaccio dall’11 marzo al 3 aprile con Giancarlo Commare e Barbara Cola Dopo il clamoroso successo ottenuto dal suo debutto nel West end londinese e in contemporanea con 5 paesi nel mondo, debutta in Italia Tutti parlano di Jamie il musical, manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività, dall’11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma. Nato dal documentario della BBC del 2011 Jamie: Drag Queen at 16, storia vera dell’adolescente Jamie Campbell che nel paesino di Sheffield nel Nord dell’Inghilterra combatte con il sorriso la sua battaglia contro i ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022)di, ilal Teatrodall’11 marzo al 3 aprile con Giancarlo Commare e Barbara Cola Dopo il clamoroso successo ottenuto dal suo debutto nel West end londinese e in contemporanea con 5 paesi nel mondo, debutta in Italiadiil, manifesto di una nuova generazione nel segno, dall’11 marzo al Teatrodi Roma. Nato dal documentario della BBC del 2011: Drag Queen at 16, storia vera dell’adolescenteCampbell che nel paesino di Sheffield nel Nord dell’Inghilterra combatte con il sorriso la sua battaglia contro i ...

