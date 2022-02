Tutti contro Putin Così si chiude la legislatura più filorussa e anti-Ue di sempre

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l’attacco militare sferrato dalla Russia all’Ucraina, il Parlamento italiano si è mostrato unito come raramente accade.i partiti di maggioranza, da destra a sinistra, inclusa la principale forza di opposizione guidata da Giorgia Meloni, hanno condannato l’aggressione di Vladimire si sono schierati senza distinguo dalla stessa parte: quella dell’Unione europea e dell’Alleanza atlca. La costituzione di una posizione interna condivisa che riflette il fronte comune con Washington e Bruxelles pare un esito scontato, ma non lo era affatto. Perché mai nella storia repubblicana come in questaè stato messo in discussione il posto dell’Italia nel mondo, il suo ruolo di paese fondatore della Nato, dell’Ue e dell’euro. Il 4 marzo 2018 è una data che avrebbe potuto avere nella storia ...