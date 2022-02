Tutte pazze per il top H&M di Kate Middleton, Sul sito a soli 20 euro. Lei ne va matta, Lo ha già indossato 3 volte (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kate Middleton colpisce ancora con un paio di jeans dal costo di 65 dollari del brand Other Stories e un semplice top bianco da 24 dollari di H&M. L’outfit è stato mostrato in un momento lontano dagli obblighi ufficiale e i vari impegni della principessa, un momento personale ma anche il più condiviso nell’ultimo anno: quello della vaccinazione contro il Covid-19. La duchessa di Cambridge, 39 anni, ha ricevuto la sua prima dose di vaccino al Museo della scienza di Londra e, per l’occasione, ha ringraziato ‘tutti coloro che stanno giocando un ruolo in questa difficile situazione’. Una fotografia di Kate Middleton è stata condivisa durante il fine settimana e le sua innumerevoli fans hanno potuto gioire ancora una volta per le sue scelte low cost. La principessa ha mostrato il suo amore per lo street style durante ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022)colpisce ancora con un paio di jeans dal costo di 65 dollari del brand Other Stories e un semplice top bianco da 24 dollari di H&M. L’outfit è stato mostrato in un momento lontano dagli obblighi ufficiale e i vari impegni della principessa, un momento personale ma anche il più condiviso nell’ultimo anno: quello della vaccinazione contro il Covid-19. La duchessa di Cambridge, 39 anni, ha ricevuto la sua prima dose di vaccino al Museo della scienza di Londra e, per l’occasione, ha ringraziato ‘tutti coloro che stanno giocando un ruolo in questa difficile situazione’. Una fotografia diè stata condivisa durante il fine settimana e le sua innumerevoli fans hanno potuto gioire ancora una volta per le sue scelte low cost. La principessa ha mostrato il suo amore per lo street style durante ...

