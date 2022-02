Transizione ecologica - Bando delle endotermiche, l'Anfia plaude al "dietrofront tedesco" (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Anfia, l'associazione nazionale di rappresentanza della filiera automobilistica, accoglie con favore la "nuova posizione del governo tedesco" sulla messa al Bando dei veicoli endotermici e in particolare la decisione di dire no alla proposta della Commissione europea di fissare la data del phase-out al 2035. "Siamo concordi - spiega il presidente Paolo Scudieri - nel ritenere che questa tecnologia possa, invece, dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità attraverso l'impiego dei carburanti sintetici e dei biocarburanti, nonché nel sostenere la necessità di un approccio tecnologico neutrale, che lasci spazio a più soluzioni per l'abbattimento delle emissioni di CO2, anziché concentrarsi esclusivamente sul veicolo elettrico". Il ripensamento tedesco. L'associazione fa ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 febbraio 2022) L', l'associazione nazionale di rappresentanza della filiera automobilistica, accoglie con favore la "nuova posizione del governo" sulla messa aldei veicoli endotermici e in particolare la decisione di dire no alla proposta della Commissione europea di fissare la data del phase-out al 2035. "Siamo concordi - spiega il presidente Paolo Scudieri - nel ritenere che questa tecnologia possa, invece, dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità attraverso l'impiego dei carburanti sintetici e dei biocarburanti, nonché nel sostenere la necessità di un approccio tecnologico neutrale, che lasci spazio a più soluzioni per l'abbattimentoemissioni di CO2, anziché concentrarsi esclusivamente sul veicolo elettrico". Il ripensamento. L'associazione fa ...

Advertising

mttslv : Gli amici del governo Draghi, passati dal Ministero della Transizione Ecologica direttamente alla riapertura delle… - Greenpeace_ITA : I Paesi Bassi taglieranno del 30% il numero di animali allevati per tutelare l’ #ambiente, mentre in Italia la tra… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco… - provaspider : RT @MarcoRizzoPC: Nel suo discorso di poco fa #Draghi ci ricorda che torneremo al carbone. Alla faccia della transizione ecologica. Il nost… - Cesare14931834 : @luies86 @jdroad @lmisculin La Russia è, economicamente e come qualità della vita , alla canna del gas . Soprattut… -