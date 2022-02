Tranquilli | Vladimir Putin Piero Fassino colpisce ancora | il disastro da Lilli Gruber | una figuraccia storica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Rivedere la puntata del 22 febbraio di Otto e Mezzo fa un certo effetto. Tra lo scetticismo die gli interventi di Marco Travaglio e, nessuno credeva anche solo minimamente che la crisi ucraina potesse sfociare in una guerra. Ovviamente la figura peggiore l'ha fatta il direttore del Fatto Quotidiano, che denigrava gli Stati Uniti bollando come fake news e allarmi infondati le notizie che arrivavano dall'intelligence, ovvero che la Russia era pronta all'invasione. Quest'ultima si è concretizzata con tutta la sua violenza nella notte tra mercoledì e giovedì, quando è diventato palese a tutto il mondo cheavesse orchestrato l'attacco da mesi, dato che ha colpito tutta l'Ucraina in maniera quasi simultanea. La capitale Kiev potrebbe cadere ...