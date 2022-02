Advertising

cmdotcom : Tramontana: '#Lukaku ha mentito ai tifosi. Ora vuole tornare all'#Inter, così non è un grande giocatore'… - sportli26181512 : Tramontana: 'Lukaku ha mentito ai tifosi. Ora vuole tornare all'Inter, così non è grande giocatore': Ci risiamo, ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Tramontana Lukaku

Calciomercato.com

Troppo poco per l'attaccante simbolo dei campioni d'Italia che, dopo l'addio di, è diventato gioco forza il giocatore da cui i tifosi si aspettano di più. Dopo lo scontro con il Liverpool per ...Avendo Dzeko e none mancando degli strappi di Hakimi (Dumfries ha giocato alla grande ma ha caratteristiche diverse) diventa difficile impensierire gli avversari e metter loro paura. Il ...Ci risiamo, ecco l’ennesimo caso di giocatore pentito che vuole tornare all’ovile. Parliamo ovviamente di Romelu Lukaku già stanco, dopo soli ...Troppo poco per l’attaccante simbolo dei campioni d’Italia che, dopo l’addio di Lukaku, è diventato gioco forza il giocatore da cui i tifosi si aspettano di più. Dopo lo scontro con il Liverpool per l ...