Torino: Pobega cambia ancora ruolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel derby contro la Juventus si è potuto vedere Tommaso Pobega giocare nell'inedito ruolo di trequartista al posto dell'infortuno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel derby contro la Juventus si è potuto vedere Tommasogiocare nell'ineditodi trequartista al posto dell'infortuno...

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Torino-Cagliari: aggiornamenti: Juric con Pobega ad affiancare Lukic in mediana. Mazzarri valu… - StefanoMilani14 : @MilanPosts Il centrocampo del Milan per la prossima stagione credo sia praticamente già composto. Addio a Kessie e… - gazzettaGranata : Milan, Cairo spera ancora di poter tenere Pobega al Torino #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ?? | SONDAGGIO Pobega il preferito per prendere il posto di Mandragora contro il Cagliari - Dalla_SerieA : Toro, tre colpi per dare a Juric una squadra da coppe - -