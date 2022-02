Torino, dopo il derby Juric ha pagato la cena alla squadra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ivan Juric, tecnico del Torino, ha pagato la cena alla squadra dopo la prestazione nel derby contro la Juventus dopo l’ottima prestazione nel derby contro la Juventus, Ivan Juric ha voluto premiare la sua squadra. Mercoledì il tecnico del Torino ha pagato la cena a tutti i giocatori e il suo staff, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ivan, tecnico del, halala prestazione nelcontro la Juventusl’ottima prestazione nelcontro la Juventus, Ivanha voluto premiare la sua. Mercoledì il tecnico delhalaa tutti i giocatori e il suo staff, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Coninews : La bandiera olimpica lascia Pechino per tornare in Italia! ???? Vent'anni dopo Torino 2006 il nostro Paese ospiterà… - SIMO_MORANDI : @Marco562017 bisognerebbe chiederlo non ad Allegri il quale dopo le partite con Torino 1-1 'abbiamo fatto una buona… - Bron_ElGram : Questa settimana, dopo 19 mesi di lavoro agile e 4 mesi chiusi in ufficio, siamo usciti a fare un giro in Centro To… - Mukka85 : @TgLa7 Dopo questa notizia io fossi Putin manderei i carroarmati direttamente a Torino... Siete dei mongoloidi redazione di La7 - Gabry_Pro : RT @Iperbole_: Dopo l'esclusione da alcuni eventi sportivi, poco fa l'organizzazione dell'#Eurovision ha comunicato che la Russia è stata e… -