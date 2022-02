Tim, lavoratori in protesta contro il piano industriale: sciopero e corteo davanti alla Cassa Depositi e Prestiti (Di venerdì 25 febbraio 2022) piano industriale Tim, i lavoratori continuano con le loro proteste per cercare di scongiurare le scissioni interne all’azienda, che provocherebbero solo un indebolimento sul mercato. Questa mattina i lavoratori e le lavoratrici TIM hanno manifestato contro la minaccia di “spezzatino” che sembra essere annunciata dalle decisioni del Consiglio di Amministrazione il prossimo 2 Marzo. Dopo lo sciopero intera giornata dello scorso 23 Febbraio oggi è stata la volta dei COBAS e dei sindacati autonomi USB e SNATER LAZIO, che si sono dati appuntamento sotto la sede di Cassa Depositi e Prestiti di Roma. Centinaia di lavoratori TIM in protesta Durante l’iniziativa, alla quale ha partecipato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022)Tim, icontinuano con le loro proteste per cercare di scongiurare le scissioni interne all’azienda, che provocherebbero solo un indebolimento sul mercato. Questa mattina ie le lavoratrici TIM hanno manifestatola minaccia di “spezzatino” che sembra essere annunciata dalle decisioni del Consiglio di Amministrazione il prossimo 2 Marzo. Dopo lointera giornata dello scorso 23 Febbraio oggi è stata la volta dei COBAS e dei sindacati autonomi USB e SNATER LAZIO, che si sono dati appuntamento sotto la sede didi Roma. Centinaia diTIM inDurante l’iniziativa,quale ha partecipato ...

