The Crown, rubati 350 oggetti dal set della serie Netflix: valore 200.000 dollari (Di venerdì 25 febbraio 2022) Circa 350 oggetti, del valore di 200.000 dollari, sono stati rubati nel pomeriggio dello scorso 16 febbraio dal set della quinta stagione di The Crown , la serie Netflix sui reali d'Inghilterra girata ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Circa 350, deldi 200.000, sono statinel pomeriggio dello scorso 16 febbraio dal setquinta stagione di The, lasui reali d'Inghilterra girata ...

Advertising

Tag43_ita : Furto di 200 mila dollari sul set di The Crown 5, la serie ispirata alle vicende dei reali britannici. Mancano 350… - SaCe86 : #TheCrown, ladri sul set #Netflix. Rubati oggetti per 150.000 dollari - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari - miumiu_dim : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari -