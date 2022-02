TG 3, Lucia Annunziata e Antonio Di Bella si scusano per il fuori onda shock sugli ucraini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lucia Annunziata e Antonio Di Bella si sono scusati per quanto detto ieri sulla comunità ucraina: Il fuori onda era stato catturato durante l'edizione speciale del TG 3. Dopo quasi 24 ore sono arrivate le scuse di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella: la giornalista e il direttore di Rai Daytime, ieri, durante un'edizione speciale del TG 3, erano stati beccati da un fuori onda mentre si esprimevano, in termini poco lusinghieri, nei confronti della comunità ucraina in Italia. Lo scivolone dei due noti giornalisti RAI era stato portato all'attenzione del pubblico grazie ad un tweet di Ciro Pellegrino, capocronaca Napoli di Fanpage. Lucia Annunziata e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022)Disi sono scusati per quanto detto ieri sulla comunità ucraina: Ilera stato catturato durante l'edizione speciale del TG 3. Dopo quasi 24 ore sono arrivate le scuse diDi: la giornalista e il direttore di Rai Daytime, ieri, durante un'edizione speciale del TG 3, erano stati beccati da unmentre si esprimevano, in termini poco lusinghieri, nei confronti della comunità ucraina in Italia. Lo scivolone dei due noti giornalisti RAI era stato portato all'attenzione del pubblico grazie ad un tweet di Ciro Pellegrino, capocronaca Napoli di Fanpage.e ...

