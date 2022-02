Tesla - Insider trading | Musk è di nuovo nel mirino della Sec

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Elonfinisce ancora una volta nelSec. Secondo il Wall Street Journal, l'autorità statunitense di controllo dei mercati finanziari avrebbe avviato un'indagine sulle recenti vendite di azionieffettuate dall'amministratore delegato e dal fratello Kimbal. In particolare, l'inchiesta sarebbe partita lo scorso autunno, in seguito a una vendita di titoli avvenuta il giorno prima del famoso tweet con cuichiese ai suoi follower di partecipare a un sondaggio sull'opportunità o meno di ridurre la sua partecipazione, liberandosi del 10% delle azioni. Inchiesta partita in autunno. Per ora, tutte le parti in causa hanno preferito trincerarsi dietro un laconico 'no comment'. Tuttavia, la Cnbc ha svelato uno scambio di mail tra la Sec e lo stesso. In un messaggio, ...

... con i presupposti per un'accusa di "trading ", sulla recente vendita di azioni da parte di Elon Musk e di suo fratello Kimbal Musk, il quale siede nel consiglio di amministrazione di(...Anzi, l'ente federale statunitense pare aver avviato una nuova indagine sul numero uno di, con l'obiettivo di far luce su attività potenzialmente riconducibili all'trading . Coinvolto ...L'autorità finanziaria americana ha avviato un'indagine sulla vendita di azioni effettuata dall'imprenditore e dal fratello Kimbal ...