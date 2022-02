Terremoto Lega, sarà Monica Picca il commissario del gruppo di Fiumicino (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fiumicino – sarà Monica Picca il commissario della Lega di Fiumicino, rimasta orfana, in questi giorni, di alcuni fra i suoi più importanti esponenti. Come rivelato da Federica Poggio (leggi qui), i dirigenti provinciali, regionali e nazionali del Carroccio hanno infatti deciso di commissariare il direttivo fiumicinese dopo l’uscita dalle scene di William De Vecchis e Vincenzo D’Intino, passati a Italexit (leggi qui e qui). Ora sarà Monica Picca, già consigliera nel Municipio X di Roma e oggi assessora alla Scuola del Comune di Civitavecchia, a guidare il gruppo locale finché non ne sarà individuato un nuovo coordinatore. “A lei vanno gli auguri per un proficuo lavoro in questa fase di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)ildelladi, rimasta orfana, in questi giorni, di alcuni fra i suoi più importanti esponenti. Come rivelato da Federica Poggio (leggi qui), i dirigenti provinciali, regionali e nazionali del Carroccio hanno infatti deciso di commissariare il direttivo fiumicinese dopo l’uscita dalle scene di William De Vecchis e Vincenzo D’Intino, passati a Italexit (leggi qui e qui). Ora, già consigliera nel Municipio X di Roma e oggi assessora alla Scuola del Comune di Civitavecchia, a guidare illocale finché non neindividuato un nuovo coordinatore. “A lei vanno gli auguri per un proficuo lavoro in questa fase di ...

