Terracina, il cantiere non rispetta le norme: denunciata una società di costruzioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Terracina – Continuano i controlli, su tutto il territorio, dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina insieme alle componenti specializzate dell’Arma, nello specifico col Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, al fine di scongiurare incidenti sul luogo di lavoro. I controlli, tra le altre cose, hanno riguardato anche il rispetto del protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A Terracina i militari dell’Arma del luogo, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno deferito all’Autorità giudiziaria un cinquantenne di Caserta, legale rappresentante di una società di costruzioni, incaricata della realizzazione di una struttura sportiva, per non avere ottemperato all’obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Continuano i controlli, su tutto il territorio, dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina insieme alle componenti specializzate dell’Arma, nello specifico col Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, al fine di scongiurare incidenti sul luogo di lavoro. I controlli, tra le altre cose, hanno riguardato anche il rispetto del protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Ai militari dell’Arma del luogo, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno deferito all’Autorità giudiziaria un cinquantenne di Caserta, legale rappresentante di unadi, incaricata della realizzazione di una struttura sportiva, per non avere ottemperato all’obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei ...

Advertising

ilfaroonline : Terracina, il cantiere non rispetta le norme: denunciata una società di costruzioni - CorriereCitta : Terracina, cantiere senza recinzioni e senza documentazione: nei guai un 50enne - infotemporeale : Terracina / Controlli al cantiere di una struttura sportiva, denunciato il rappresentante della società - Lazio_TV : Annunciata per metà marzo l'apertura del cantiere in zona Frasso. -