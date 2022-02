Tennis | Torneo Acapulco Nuovo numero 1 Atp Medvedev in semifinale

Advertising

Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non è più il numero 1 nella classifica mondiale del tennis. Il serbo si è fermato ai quarti del Torn… - SuperTennisTv : ?? @AlexZverev SQUALIFICATO dal torneo di Acapulco per condotta antisportiva. Ecco cos'è successo al termine del… - ansacalciosport : A Dubai Sinner si ferma, ko nei quarti contro Hurkacz. L'azzurro vede così sfumare la semifinale nel torneo emirati… - CorriereRomagna : Tennis, il Ct Rimini al tabellone finale nel torneo Ladies 40 del 'Mingori' - - SuperTennisTv : Le semifinali del torneo di Acapulco ???? Medvedev ?? Nadal ???? ???? Tsitsipas ?? Norrie ???? #tennis | #AMT2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo

Intanto, il russo è approdato alle semifinali dell'"Abierto Mexicano Telcel",Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.832.890 dollari, in corso sui campi in cemento di Acapulco, in Messico. ...Medvedev ha fatto notare come neldella scorsa settimana a Marsiglia la vittoria nel doppio sia andata a un tennista russo, Andrey Rublev, in coppia con uno ucraino, Denys Molchanov. "È stato ...Se gli occhi del tennis mondiale sono tutti su Acapulco e Dubai, dove tra nuovi numeri 1 al mondo e improvvisi scatti d'ira sta succedendo qualsiasi cosa, non bisogna dimenticare che durante questa se ...Fermo a 361 Il 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam è attualmente alla sua 361esima settimana da numero uno del tennis mondiale, posizione che occupa ininterrottamente dal 3 febbraio 2020.