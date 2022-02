Tempesta d'amore, anticipazioni 25 febbraio: Selina denuncerà Christoph? (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Tempesta d'amore, il destino di Christoph Saalfeld, ancora una volta, sarà nelle mani di una donna. L'albergatore, di recente, ha deciso di ordire una terribile macchinazione ai danni di Ariane e, con la complicità del dottor Kamml, ha fatto credere alla donna di avere un tumore al cervello in fase terminale. Il suo piano, però, è stato scoperto da Selina che ha ascoltato casualmente una conversazione tra lui e Werner ed è venuta a conoscenza della verità. La Von Thalheim, come preannunciano le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, venerdì 25 febbraio, avrà un confronto con Christoph durante il quale lui proverà a convincerla a non denunciarlo alla polizia. L'uomo spiegherà alla compagna di aver agito così solo perché spinto dalla paura che la Kalenberg ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ad', il destino diSaalfeld, ancora una volta, sarà nelle mani di una donna. L'albergatore, di recente, ha deciso di ordire una terribile macchinazione ai danni di Ariane e, con la complicità del dottor Kamml, ha fatto credere alla donna di avere un tumore al cervello in fase terminale. Il suo piano, però, è stato scoperto dache ha ascoltato casualmente una conversazione tra lui e Werner ed è venuta a conoscenza della verità. La Von Thalheim, come preannunciano ledella soap opera tedesca di oggi, venerdì 25, avrà un confronto condurante il quale lui proverà a convincerla a non denunciarlo alla polizia. L'uomo spiegherà alla compagna di aver agito così solo perché spinto dalla paura che la Kalenberg ...

