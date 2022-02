Telepass Pay facilita la ricarica auto elettriche con Duferco Energia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladelleda oggi sarà più semplice grazie alla collaborazione traPay, vista la possibilità di gestire e pagare il rifornimento presso le relative stazioni di servizio dell’omonimo marchio (in modo tale da non intasarsi lo smartphone con tante app che offrono lo stesso servizio). Per usarePay allo scopo diil proprio veicolo elettrico presso la rete dibisognerà limitarsi a scaricare l’appPay e dopo selezionare il servizio didi, individuando sulla mappa la stazione di servizio più vicina tra i 600 presenti in tutta Italia. Marco ...

La partnership tra le due società prevede l'accesso alla rete di ricarica di Duferco attraverso l'app, rendendo ancora più semplice il rifornimento di energia per i clientiche ...Dunque, attraverso l' applicazionesarà possibile gestire e pagare la ricarica presso le stazioni di Duferco Energia. COME FUNZIONA? Per poter utilizzareper poter ...Telepass ha stretto una partnership con Duferco Energia per una mobilità smart e sostenibile. Il servizio di ricarica dei veicoli elettrici nelle stazioni di Duferco Energia ...(Adnkronos) - Il servizio di ricarica dei veicoli elettrici presso le stazioni di Duferco Energia è ora disponibile sull’app Telepass Pay. Per usufruire del nuovo servizio è necessario scaricare l’app ...