Taiwan denuncia l’incursione di 9 caccia militari cinesi

Taiwan ha denunciato l'incursione di nove caccia militari cinesi nel suo spazio aereo, in quella che è stata registrata come l'iniziativa più grande delle ultime due settimane da parte della Cina. Il ministero della Difesa di Taipei, Joseph Wu, ha segnalato un modello Y-8 RECCE e 8 jet da combattimento J-16, ai quali ha risposto

A seguito dell'attacco russo all'Ucraina, il presidente dell'isola Tsai Ing - wen ha chiesto all'esercito di rafforzare l'impegno per la pace regionale Venti di guerra anche in Oriente.ha denunciato l'incursione di nove caccia militari cinesi. Il ministero della Difesa dI Taipei ha segnalato un modello Y - 8 RECCE e 8 jet da combattimento J - 16 ai quali ha risposto facendo ...PECHINO, 25 FEBha denunciato l'incursione di nove caccia militari cinesi nella sua zona di indentificazione aerea, in quella che è l'iniziativa più grande delle ultime due settimane da parte dell'Esercito di ...Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da parte ucraina dopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di Putin ...La Cina è l'unica potenza a non aver condannato la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. E spaventa Taiwan: "Incursione di nove caccia militari cinesi" ...