Swift, il sistema per le transizioni finanziarie nel mondo come arma contro la Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con lo scoppio delle tensioni in Ucraina è esploso il tema dello Swift un sistema che permette di scambiare milioni di messaggi al giorno per far girare i pagamenti nel mondo. Vediamo cos’è e come funziona. Lo Swift, che è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è il sistema cruciale per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Con l’aggressione russa all’Ucraina in questi giorni Swift è stato al centro del dibattito con l’ipotesi che serpeggia in queste ore di poter escludere la Russia dal circuito finanziario come massima sanzione dopo l’invasione. Il fornitore di servizi, con sede legale in Belgio che è stato creato nel 1973, gestisce l’essenziale degli ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con lo scoppio delle tensioni in Ucraina è esploso il tema dellounche permette di scambiare milioni di messaggi al giorno per far girare i pagamenti nel. Vediamo cos’è efunziona. Lo, che è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è ilcruciale per lo scambio delle transazionia livello mondiale. Con l’aggressione russa all’Ucraina in questi giorniè stato al centro del dibattito con l’ipotesi che serpeggia in queste ore di poter escludere ladal circuito finanziariomassima sanzione dopo l’invasione. Il fornitore di servizi, con sede legale in Belgio che è stato creato nel 1973, gestisce l’essenziale degli ...

Advertising

marcobardazzi : Italia e Germania stanno bloccando una delle sanzioni più importanti alla Russia: la disconnessione dal sistema ban… - Agenzia_Italia : La Russia deve essere esclusa dal sistema Swift? “Si assolutamente. Noi dobbiamo fare malissimo alla Russia taglian… - GiovaQuez : Biden: 'Putin non si accontenterà dell'Ucraina. Partner europei non vogliono rimuovere la Russia dal sistema bancar… - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: In queste ore si valutano sanzioni contro #Putin e c'è chi ha proposto di escludere la #Russia dal sistema finanziario #SWIFT… - MisakiKotoko4 : RT @ultimenotizie: L'esclusione della #Russia dal sistema internazionale dei pagamenti Swift 'è una delle opzioni che rimane sul tavolo'. L… -