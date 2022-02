Svizzera, “Ciao Italia, ici Genève!”: premio all’italianità culinaria a Ginevra (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il nuovo progetto della Società delle Associazione Italiane a Ginevra, “Ciao Italia, ici Genève! – La tradizione culinaria Italiana a Ginevra”, che inizierà nel 2022, prevede un viaggio gastronomico e culturale attraverso i ristoranti della Città di Ginevra (e le città limitrofe), che sottolineano la propria appartenenza alla tradizione imprenditoriale e culinaria Italiana”. A farlo sapere con una nota è Carmelo Vaccaro, coordinatore Saig. “La Saig desidera incontrare i proprietari di ristoranti – spiega Vaccaro – per conoscere ed instaurare una sinergia tra i rappresentanti culinari Italiani nel Cantone di Ginevra, sebbene la Saig non intenda apportare giudizi sulla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il nuovo progetto della Società delle Associazionene a, “, ici– La tradizionena a”, che inizierà nel 2022, prevede un viaggio gastronomico e culturale attraverso i ristoranti della Città di(e le città limitrofe), che sottolineano la propria appartenenza alla tradizione imprenditoriale ena”. A farlo sapere con una nota è Carmelo Vaccaro, coordinatore Saig. “La Saig desidera incontrare i proprietari di ristoranti – spiega Vaccaro – per conoscere ed instaurare una sinergia tra i rappresentanti culinarini nel Cantone di, sebbene la Saig non intenda apportare giudizi sulla ...

