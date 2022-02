Svitolina sui social | aiutateci a fermare la guerra Niente Challenger a Mosca

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "Il cuore mi sanguina. Un'altra terrificante notte insonne per la gente in Ukraina. Per favorela!" E' il grido di dolore di Elinasu twitter. La 27enne di Odessa, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svitolina sui

Tiscali.it

"Il cuore mi sanguina. Un'altra terrificante notte insonne per la gente in Ukraina. Per favore aiutateci a fermare la guerra!" E' il grido di dolore di Elinasu twitter. La 27enne di Odessa, oggi n.15 del mondo, è l'atleta ucraina simbolo nel circuito, che frequenta insieme a connazionali come Marta Kostyuk, Anhelina Kalinina, Dayana Yastremska, ...Tutti i tennisti ucraini, da Irinaa Marta Kostyuk (che si allena a Bordighera al Piatti Center) hanno espresso in queste ore ...c'è soltanto l'Ucraina tra loro ed un regime folle - scrive...“Il cuore mi sanguina. Un’altra terrificante notte insonne per la gente in Ukraina. Per favore aiutateci a fermare la guerra!” E’ il grido ...Tutti i tennisti ucraini, da Irina Svitolina a Marta Kostyuk (che si allena a Bordighera ... Andrey Rublev ha rivelato oggi a Dubai di esser stato bersagliato da molta gente sui social, per il solo ...