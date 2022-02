Summit Ue-Africa e vaccini: come attivista sono deluso dalla cecità dei nostri leader (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Matteo Di Pietrantonio A cinque anni dall’ultimo Summit, venerdì 18 febbraio si è concluso il vertice tra Unione Europea e Unione Africana, tenutosi con l’obiettivo di riaffermare le relazioni tra i due continenti a partire da un’azione congiunta sulla crisi pandemica. L’evento avrebbe dovuto segnare un cambio di rotta nella risposta alla pandemia: una svolta che potesse ribilanciare le differenti capacità di risposta al virus e consentire di superare congiuntamente le sfide di questo momento, che nessun governo può affrontare da solo. Era l’opportunità per unire risorse e visioni, ma anche per pretendere impegni e responsabilità reciproche su politiche di salute globale, ripresa economica ed empowerment giovanile. La storica importanza di questo vertice deriva non solo dal fatto che non capita frequentemente di vedere al tavolo di negoziazione due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Matteo Di Pietrantonio A cinque anni dall’ultimo, venerdì 18 febbraio si è concluso il vertice tra Unione Europea e Unionena, tenutosi con l’obiettivo di riaffermare le relazioni tra i due continenti a partire da un’azione congiunta sulla crisi pandemica. L’evento avrebbe dovuto segnare un cambio di rotta nella risposta alla pandemia: una svolta che potesse ribilanciare le differenti capacità di risposta al virus e consentire di superare congiuntamente le sfide di questo momento, che nessun governo può affrontare da solo. Era l’opportunità per unire risorse e visioni, ma anche per pretendere impegni e responsabilità reciproche su politiche di salute globale, ripresa economica ed empowerment giovanile. La storica importanza di questo vertice deriva non solo dal fatto che non capita frequentemente di vedere al tavolo di negoziazione due ...

