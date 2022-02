"Sull'energia siamo stati imprudenti". Le lezione di Draghi alla politica (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Le sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grande attenzione l’impatto Sulla nostra economia. La maggiore preoccupazione riguarda il settore energetico, che è già stato colpito dai rincari di questi mesi: circa il 45 per cento del gas che importiamo proviene infatti dalla Russia, in aumento dal 27 per cento di dieci anni fa". Nel corso dell'informativa alla Camera Sulla guerra in Ucraina, Mario Draghi ha spiegato la situazione energetica dell'Italia, i rischi e le probelmatiche, le prospettive e gli impegni del governo. Il premier ha sottolineato l'errore strategico commesso negli scorsi anni, di cui oggi l'Italia paga il conto: "Le vicende di questi giorni dimostrano l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Le sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grande attenzione l’impattoa nostra economia. La maggiore preoccupazione riguarda il settore energetico, che è già stato colpito dai rincari di questi mesi: circa il 45 per cento del gas che importiamo proviene infatti dRussia, in aumento dal 27 per cento di dieci anni fa". Nel corso dell'informativaCameraa guerra in Ucraina, Marioha spiegato la situazione energetica dell'Italia, i rischi e le probelmatiche, le prospettive e gli impegni del governo. Il premier ha sottolineato l'errore strategico commesso negli scorsi anni, di cui oggi l'Italia paga il conto: "Le vicende di questi giorni dimostrano l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre ...

Advertising

HuffPostItalia : Draghi: 'Possiamo riaprire le centrali a carbone per compensare il gas russo'. La realpolitik del premier sull'ener… - ilfoglio_it : 'Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di ener… - classcnbc : LE PAROLE DI DRAGHI SULL'ENERGIA #Draghi alla Camera spinge per accelerare la diversificazione delle fonti energe… - Nadia56801992 : RT @alessandricci: Il nodo cruciale del discorso di Draghi sull'#energia è qusto: 'Le misure di emergenza includono una maggiore flessibili… - Gianfristen : RT @classcnbc: LE PAROLE DI DRAGHI SULL'ENERGIA #Draghi alla Camera spinge per accelerare la diversificazione delle fonti energetiche, ri… -