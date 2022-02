Strage di Bologna, Pg chiede l’ergastolo per Paolo Bellini (Di venerdì 25 febbraio 2022) I giudici hanno applicato l'articolo 285 del codice penale a Paolo Bellini accusato di essere stato uno degli autori della Strage di Bologna definita dai Pg " un crimine conntro la personalità dello Stato" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) I giudici hanno applicato l'articolo 285 del codice penale aaccusato di essere stato uno degli autori delladidefinita dai Pg " un crimine conntro la personalità dello Stato"

Advertising

reportrai3 : La Procura Generale di Bologna ha chiesto l'ergastolo per Paolo Bellini, con l'accusa di essere uno degli autori de… - fattoquotidiano : Strage di Bologna, chiesto l’ergastolo e l’isolamento per Bellini. Il pg: “Colpite le vittime, la comunità, la demo… - SAPAFER : RT @petergomezblog: Strage di Bologna, chiesto l’ergastolo e l’isolamento per Bellini. Il pg: “Colpite le vittime, la comunità, la democraz… - Ilsaggiopetty : RT @petergomezblog: Strage di Bologna, chiesto l’ergastolo e l’isolamento per Bellini. Il pg: “Colpite le vittime, la comunità, la democraz… - petergomezblog : Strage di Bologna, chiesto l’ergastolo e l’isolamento per Bellini. Il pg: “Colpite le vittime, la comunità, la demo… -