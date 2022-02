Strage di Bologna, chiesto l’ergastolo e l’isolamento per Bellini. Il pg: “Colpite le vittime, la comunità, la democrazia e lo Stato” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Noi abbiamo qualificato il fatto come crimine punito dall’articolo 285 del codice penale, perché si tratta di un crimine contro la personalità dello Stato”. Il Pg Umberto Palma ha chiesto l’ergastolo, con isolamento diurno di tre anni, per l’ex di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, nell’ambito del processo per la Strage di Bologna nato dall’inchiesta sul depistaggio. Bellini era Stato rinviato a giudizio proprio un anno fa. “La Strage non colpisce soltanto le vittime malcapitate ma offende un valore, il valore principale della nostra Repubblica, che è la democrazia. Perché se io col sangue tento di condizionare la vita democratica, i flussi di voto, il consenso – ha aggiunto Palma – tento di far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Noi abbiamo qualificato il fatto come crimine punito dall’articolo 285 del codice penale, perché si tratta di un crimine contro la personalità dello”. Il Pg Umberto Palma ha, con isolamento diurno di tre anni, per l’ex di Avanguardia Nazionale, Paolo, nell’ambito del processo per ladinato dall’inchiesta sul depistaggio.erarinviato a giudizio proprio un anno fa. “Lanon colpisce soltanto lemalcapitate ma offende un valore, il valore principale della nostra Repubblica, che è la. Perché se io col sangue tento di condizionare la vita democratica, i flussi di voto, il consenso – ha aggiunto Palma – tento di far ...

