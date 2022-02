Stampanti inkjet: quale scegliere, l’abbonamento o il serbatoio maggiorato per risparmiare sull’inchiostro? (Di venerdì 25 febbraio 2022) La maggior parte degli italiani non può più fare a meno della stampante in casa: tra Didattiche a Distanza, pandemie, smart working, e disegni da stampare per bambini in vena di imitare Van Gogh, ormai è impensabile non avere uno strumento simile in casa. Stampante HP, ecco i metodi di ricarica – Adobe StockIl problema, il più delle volte, resta quello dell’inchiostro. Già, perché se le Stampanti laser durano a lungo, è vero anche che le stampe sono solo in bianco e nero. Mentre se si vuole avere una stampa a colori, ancora il sistema non ci permette di averne una laser, dai costi decisamente improponibili, ma si deve giocoforza ripiegare su quelle a getto di inchiostro, le cosiddette inkjet. Ma a meno di un vero e proprio miracolo, l’inchiostro delle Stampanti inkjet succhia via soldi come la ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) La maggior parte degli italiani non può più fare a meno della stampante in casa: tra Didattiche a Distanza, pandemie, smart working, e disegni da stampare per bambini in vena di imitare Van Gogh, ormai è impensabile non avere uno strumento simile in casa. Stampante HP, ecco i metodi di ricarica – Adobe StockIl problema, il più delle volte, resta quello dell’inchiostro. Già, perché se lelaser durano a lungo, è vero anche che le stampe sono solo in bianco e nero. Mentre se si vuole avere una stampa a colori, ancora il sistema non ci permette di averne una laser, dai costi decisamente improponibili, ma si deve giocoforza ripiegare su quelle a getto di inchiostro, le cosiddette. Ma a meno di un vero e proprio miracolo, l’inchiostro dellesucchia via soldi come la ...

Advertising

lmotta2000 : RT @EpsonItalia: Bruciare combustibili fossili per creare elettricità produce grandi quantità di CO2. Sapevate che le stampanti #inkjet #Ep… - danalloydthomas : RT @BandyCrash: Crisi delle catene del valore for dummies: Tizio si presenta al locale negozio di elettrodomestici lato IT e nota 5 stampan… - ZioKlint : RT @BandyCrash: Crisi delle catene del valore for dummies: Tizio si presenta al locale negozio di elettrodomestici lato IT e nota 5 stampan… - BandyCrash : Crisi delle catene del valore for dummies: Tizio si presenta al locale negozio di elettrodomestici lato IT e nota 5… - EpsonItalia : Bruciare combustibili fossili per creare elettricità produce grandi quantità di CO2. Sapevate che le stampanti… -