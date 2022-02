Sport invernali | FIS cancella tutte le gare in Russia per la guerra | annullati sei eventi di Coppa del Mondo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La Federazione Internazionaleha deciso dire tutti gliin programma inda oggi fino al termine della stagione agonistica attualmente in corso di svolgimento. Una presa di posizione forte da parte della FIS, giunta dopo una serrata consultazione tra tutti gli stakeholders. A causa dellainiziata dallacontro l’Ucraina, si è deciso di non disputare piùin quel Paese nel prossimo mese. Saltano dunque sei manifestazioni didel. Tre sono di sci feestyle: skicross e aerials previsti proprio in questo weekend tra Sunny Valley e Yaroslavl, gli aerials schedulati per il 5 marzo a Mosca. Due riguardano il salto con gli sci femminile: 18-20 marzo a Nizhny Tagil ...

Le perfette condizioni metereologiche di questi giorni permettono agli amanti della montagna di poter godere di tutti i servizi legati agliE' una giornata perfetta oggi a Gambarie per gli amanti dello sci. Attraverso la 'action cam' di Edmondo Mavilla si può notare lo spettacolo panoramico offerto dalla montagna reggina, ......parte del direttore di gara che lo scorso dicembre gli consentì di laurearsi campione del mondo di Chiara Rainis D al paddock del Circuit de Catalunya dove si stanno svolgendo i primi test...La decisione della Fis arriva dopo che la Norvegia, prima nazione per numero di medaglie alle Olimpiadi invernali di Pechino, e la Svezia avevano annunciato di non voler inviare atleti alle prossime ...La Federazione Internazionale Sport Invernali ha deciso di cancellare tutti gli eventi in programma in Russia da oggi fino al termine della stagione agonistica attualmente in corso di svolgimento. Una ...