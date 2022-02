Sport: il pilota Fabio Barone in Siberia per test per nuovo record mondo di velocità su ghiaccio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Labitalia) - Il pilota italiano Fabio Barone e il suo dream team riprovano ad entrare nei Guinness dei primati cercando di detronizzare l'attuale record del mondo di velocità sul ghiaccio. Il primato è attualmente detenuto dalla Lamborghini Urus con i suoi 298 Km/h. Nei giorni 1 e 2 marzo, il pilota italiano, detto 'Barone Rosso', effettuerà il primo test in assoluto sul ghiaccio del lago Baikal nella Siberia Meridionale. I test saranno propedeutici al fine di saggiare le caratteristiche assolutamente uniche del clima Siberiano e del suo ghiaccio. Il lago Baikal con i suoi oltre 600 km di lunghezza è considerata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Labitalia) - Ilitalianoe il suo dream team riprovano ad entrare nei Guinness dei primati cercando di detronizzare l'attualedeldisul. Il primato è attualmente detenuto dalla Lamborghini Urus con i suoi 298 Km/h. Nei giorni 1 e 2 marzo, ilitaliano, detto 'Rosso', effettuerà il primoin assoluto suldel lago Baikal nellaMeridionale. Isaranno propedeutici al fine di saggiare le caratteristiche assolutamente uniche del climano e del suo. Il lago Baikal con i suoi oltre 600 km di lunghezza è considerata una ...

