Spalletti chiede scusa, il bellissimo gesto con un bambino dopo Napoli-Barcellona – FOTO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Napoli subisce una pesante sconfitta con il Barcellona, il tecnico degli azzurri a fine partita chiede scusa ad un piccolo tifoso. A raccontare l’episodio un utente dei social che scrive: “comunque un mister che dopo una pesante sconfitta vede tuo figlio con la maglia del Napoli e gli si avvicina per chiedergli scusa è impagabile #Spalletti grazie lo stesso mister e forza Napoli”. #NapoliBarcellona #ForzaNapoliSempre comunque un mister che dopo una pesante sconfitta vede tuo figlio con la maglia del Napoli e gli si avvicina per chiedergli scusa è impagabile #Spalletti grazie lo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilsubisce una pesante sconfitta con il, il tecnico degli azzurri a fine partitaad un piccolo tifoso. A raccontare l’episodio un utente dei social che scrive: “comunque un mister cheuna pesante sconfitta vede tuo figlio con la maglia dele gli si avvicina perrgliè impagabile #grazie lo stesso mister e forza”. ##ForzaSempre comunque un mister cheuna pesante sconfitta vede tuo figlio con la maglia dele gli si avvicina perrgliè impagabile #grazie lo ...

