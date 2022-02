Sorteggio Europa League 2021 22 | decisa l’avversaria dell’Atalanta agli ottavi

Leggi su calcionews24

Dopo aver superato lo spareggio con l'Olympiacos, l'Atalanta affronterà glidi finale dell': unica italiana rimasta in corsa L'Atalanta supera gli spareggi die batte sia all'andata che al ritorno l'Olympiacos con due ottime prestazioni. Ora dovrà affrontare glidi finale come unica squadra italiana rimasta in corsa nella competizione. Messa nelle colonne delle non teste di serie, la Dea affronterà nel prossimo turno il Bayer Leverkusen. Le due gare saranno in programma a marzo, il 10 l'andata e il 17 il ritorno.