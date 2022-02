Sorteggio Conference League 2021/22: decisa l’avversaria della Roma agli ottavi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo aver superato i gironi eliminatori, la Roma affronterà gli ottavi di finale della Conference League La Roma dopo aver superato i gironi di Conference League, ha dovuto attendere fino ad oggi per sapere la sua prossima avversaria sul cammino Europeo. I giallorossi di Mourinho, teste di serie al Sorteggio di Nyon, hanno pescato il Vitesse. Partite che si disputeranno tra andata e ritorno, rispettivamente il \0 e il 17 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo aver superato i gironi eliminatori, laaffronterà glidi finaleLadopo aver superato i gironi di, ha dovuto attendere fino ad oggi per sapere la sua prossima avversaria sul cammino Europeo. I giallorossi di Mourinho, teste di serie aldi Nyon, hanno pescato il Vitesse. Partite che si disputeranno tra andata e ritorno, rispettivamente il \0 e il 17 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'avversaria della #Roma in #ConferenceLeague ?? - TMit_news : Sorteggio Conference League: la Roma ???? pesca il Vitesse negli ottavi di finale! #TMdatabase #roma… - internewsit : Sorteggio Conference League, la rivale agli ottavi di finale per la Roma - - MicheleSpuri : RT @asromaliveit1: Si è appena concluso in quel di Nyon il primo sorteggio storico per gli ottavi della #ConferenceLeague. Questi tutti gli… - asromaliveit1 : Si è appena concluso in quel di Nyon il primo sorteggio storico per gli ottavi della #ConferenceLeague. Questi tutt… -