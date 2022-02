Sorteggi Europa League | urna sfortunata per l’Atalanta | il Bayer Leverkusen è un osso duro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo le sfide di ieri che hanno chiuso ufficialmente i sedicesimi di finale diè arrivato il momento di conoscere gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Napoli e Lazio sono state eliminate rispettivamente da Barcellona e Porto, ma resta ancora in corso una squadra italiana,. A Nyon si tiene oggi ilo degli ottavi di finale: le 8 teste di serie sarannoate contro le vincitrici degli spareggi ad eliminazione diretta. Le partite degli ottavi di finale sono previste per il 10 e 17 marzo. Teste di SerieEintracht Francoforte Monaco Spartak Mosca Stella Rossa Belgrado Galatasaray Istanbul West Ham Lione Non teste di serie Atalanta Barcellona Porto Betis Siviglia Braga Lipsia Glasgow Rangers Siviglia Il ...

GLI OTTAVI (10 - 17 marzo) Rangers (SCO) - Stella Rossa (SER) Braga (POR) - Monaco (FRA) Porto (POR) - Lione (FRA) Atalanta (ITA) - Bayer Leverkusen (GER) Siviglia (SPA) - West Ham (ING) ...NYON (SVIZZERA) - Nella sede della Uefa a Nyon iche decidono gli accoppiamenti degli ottavi di finale diLeague . L'Atalanta è l'unica squadra italiana rimasta in gioco e attende di conoscere la sua prossima avversaria europea. Le ...Giornata di sorteggio per gli ottavi di finale in Europa League, con l’Atalanta unica italiana rimasta che sarà inserita tra le non teste di serie e giocherà la partita di andata in casa il prossimo 1 ...Sorteggi Europa League – Designati anche gli appuntamenti degli ottavi di finale della competizione. Di seguito tutte le sfide. Rangers (SCO) – Stella Rossa (SER) Braga (POR) – Monaco (FRA) Porto (POR ...