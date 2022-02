Sorteggi Europa League | l’Atalanta pesca il Bayer Leverkusen

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sono conclusi idegli ottavi di finale di. L’unica squadra italiana rimasta,, che proveniva dalla vittoria netta del Pireo contro l’Olympiacos, nel prossimo turno affronterà i tedeschi delLevekusen. Una partita alla portata dei ragazzi di Gasperini che negli ultimi anni hanno dimostrato di avere le armi giuste per competere con chiunque. Le altre gare vedranno le favorite Barcellona e Siviglia battersi rispettivamente con Galatasary e West Ham; mentre il Porto, reduce dalla vittoria dell’Olimpico contro la Lazio, se la vedrà con i francesi del Lione. Gli ottavi di finale andranno in scena il prossimo 10 marzo e si concluderanno il 17. La finale si giocherà invece al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia il prossimo 18 maggio....

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE SORTEGGI OTTAVI DI FINALE: ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague - CalcioOggi : Sorteggi Europa League: agli ottavi Atalanta-Bayer Leverkusen e Siviglia-West Ham - La Gazzetta dello Sport - pccpla : RT @CB_Ignoranza: Si sono appena conclusi i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. L'@Atalanta_BC, unica italiana rimasta, aff… - fcin1908it : Sorteggi Europa League, gli accoppiamenti per gli ottavi - cn1926it : #EuropaLeague, i sorteggi degli ottavi: l’#Atalanta pesca il #BayerLeverkusen -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Europa

Tutto pronto per idiLeague e Conference League. A partire dalle 12:00 a Nyon , in Svizzera, verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale nelle due competizioni. Atalanta sfortunata nel ...12.00 - Inizia la cerimonia del sorteggio degli ottavi di finale SorteggioLeague, i criteri Non possono esserci scontri tra squadre dello stesso Paese. Le teste di serie giocheranno il ...Tutto pronto per i sorteggi di Europa League e Conference League. A partire dalle 12:00 a Nyon, in Svizzera, verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale nelle due competizioni.Negli ottavi di finale di Europa League non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Si giocherà su due gare, con le teste di ...