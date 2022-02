Sorella Gemma Galgani | sfogo contro Tina Cipollari

Leggi su chedonna

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Silvana,, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, si scaglia, protagonista del trono over di Uomini e Donne dalla prima puntata della prima stagione, è spesso al centro di discussioni con. Tra la dama di Torino e la bionda opinionista non c’è molta simpatia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it