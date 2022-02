Soprintendenza formato famiglia Il marito lascia | subentra la moglie Altra nomina nella bufera al ministero della Cultura Nel mirino la struttura per gli interventi post terremoto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Una gestione tutta in, suddivisa trache occupano ruoli importanti. E in stretto contatto tra di loro. Tra cui quello di soprintendente speciale “per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, chiamato ad “assicurare la necessaria unitarietà di gestione deglidi messa in sicurezza del patrimoniole”. La vicenda riguarda anche la gestione dei siti danneggiati a Norcia, uno dei luoghi simboli del. Così, ancora una volta, le nomine al(Mic), guidato da Dario Franceschini (foto), vengono contestate in Parlamento. Aggiungendosi ad altre perplessità, come quella sul progetto Bellezza@, un’iniziativa che ha messo sul tavolo – dal 2016 – 150 ...