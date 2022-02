Sophie Codegoni sugli autori del GFVIP | “Se la frase non era uscita era perché non volevano che uscisse”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La giovane ex tronista di Uomini e Donne,, esprime il suo pensiero su quanto successo in puntata Ieri L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Lorenzo83497205 : RT @Flavia_InTheSky: la crociata di sophie contro delia è iniziata qua con l’ammissione mogliesca di gelosia. soleil è solo della signorina… - Paola6629523489 : RT @onordelvero2: SOPHIE CODEGONI SIGNOR* ???????????? #jerù - callmeJessixoxo : RT @SapphieVip: Posso dire che Sophie Codegoni è stata una concorrente pazzesca? E che lei merita assolutamente la finale? Poi vedo una De… - Sol42191838 : RT @Galloga4: Comunque stasera Sophie Codegoni, 20 anni, ha dato lezioni di educazione e classe a tutti e tutte. Solo applausi. #jeru #basc… - jelieberstears : RT @SapphieVip: Posso dire che Sophie Codegoni è stata una concorrente pazzesca? E che lei merita assolutamente la finale? Poi vedo una De… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

... Manuel Bortuzzo continua a coltivare l'amicizia con Gianmaria Antinolfi , e non ha preso bene le insinuazioni disul rapporto tra l'imprenditore e Federica Calemme . Ecco cosa è ..., dopo la difficile diretta del Grande Fratello Vip , ha fatto il punto della situazione "rimproverando" la produzione del reality show, convinta che stia difendendo Nathaly Caldonazzo ...Nel post puntata Sophie Codegoni (la persona che in puntata ha tirato fuori l’argomento) ha espresso il suo parere convinta che gli autori non volessero far uscire quell’argomento: “Sicuramente ...Ieri durante la diretta si sapeva sarebbe scoppiata la bomba su Nathalie Caldonazzo. Nonostante la reticenza di Alfonso Signorini (ignaro, a detta ...