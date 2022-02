"Sono morti tutti". Capuozzo racconta il blitz della nave russa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giornalista parla dell’episodio dei tredici uomini della guarnigione uccisi ieri sull'isola dei Serpenti. "La sfida di Putin rischia di diventare poco realistica" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giornalista parla dell’episodio dei tredici uominiguarnigione uccisi ieri sull'isola dei Serpenti. "La sfida di Putin rischia di diventare poco realistica"

Advertising

TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato in un video pubblicato sul s… - fanpage : Tutti e 13 militari della guardia costiera ucraina che erano di stanza nella piccola base hanno rifiutato di arrend… - MediasetTgcom24 : Casa Bianca: Personale di Chernobyl ostaggio dei russi' #guerraucraina #kiev #ucraina #russia #zelensky #putin… - Baffotto3000 : RT @SimAncheMeno: Votando l’obbligo per un farmaco sperimentale inefficace per lo scopo per cui è inoculato, i cui studi sono secretati, gl… - Domenic09598472 : RT @SAniccip: Nonostante omicron e oltre il 90% di vaccinati, oggi i morti covid in Italia sono stati 322, contro 274 dello scorso anno. Un… -