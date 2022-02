Sondaggi Tp: il 55% degli italiani condanna l’attacco russo all’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) La maggioranza degli italiani condanna l’intervento militare della Russia in Ucraina. Il 39% lo definisce un atto molto grave mentre il 16% avventato e sbagliato. C’è però anche chi difende la mossa di Putin definendola comprensibile se limitata al solo Donbass (24,2%) e giustificata “visto che l’Ucraina è ormai un fantoccio occidentale e dovrebbe tornare sotto l’egida di Mosca” (13,6%). Sono questi alcuni dei dati raccolti dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 22 e il 24 febbraio 2022. Nonostante la condanna, sono pochissimi gli italiani che spingono per un intervento militare dell’Occidente (2,9%) in risposta alle mosse di Putin. Il 43,5% si dice a favore di sanzioni dure e tra questi un 16% non esclude un intervento militare nel caso in cui ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 febbraio 2022) La maggioranzal’intervento militare della Russia in Ucraina. Il 39% lo definisce un atto molto grave mentre il 16% avventato e sbagliato. C’è però anche chi difende la mossa di Putin definendola comprensibile se limitata al solo Donbass (24,2%) e giustificata “visto che l’Ucraina è ormai un fantoccio occidentale e dovrebbe tornare sotto l’egida di Mosca” (13,6%). Sono questi alcuni dei dati raccolti dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 22 e il 24 febbraio 2022. Nonostante la, sono pochissimi gliche spingono per un intervento militare dell’Occidente (2,9%) in risposta alle mosse di Putin. Il 43,5% si dice a favore di sanzioni dure e tra questi un 16% non esclude un intervento militare nel caso in cui ...

Advertising

ultimora_pol : #Sondaggi #USA #Governative #Florida Sondaggio di University of North Florida: Scenario: Charlie Crist vince le… - redsox442542 : RT @GiancarloDeRisi: Disastro #Biden: crolla nei sondaggi e rischia di perdere il controllo del Senato. SleepyJoe è al 40 per cento del gra… - LNN999 : RT @GiancarloDeRisi: Disastro #Biden: crolla nei sondaggi e rischia di perdere il controllo del Senato. SleepyJoe è al 40 per cento del gra… - fabcal1 : RT @GiancarloDeRisi: Disastro #Biden: crolla nei sondaggi e rischia di perdere il controllo del Senato. SleepyJoe è al 40 per cento del gra… - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Disastro #Biden: crolla nei sondaggi e rischia di perdere il controllo del Senato. SleepyJoe è al 40 per cento del gra… -